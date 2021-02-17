شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: «الله خلق الريف والإنسان صنع المدينة».. والمصري يتميز بروح الجلد والصبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء، عظته الأسبوعية عبر تطبيق زووم، بدون حضور شعبى، نظرا لظروف فيروس كورونا، تحت عنوان «الأسرة والتدبير».

وتعد هذه العظة هي ثالث حلقات السلسلة التي بدأها البابا الأسبوع قبل الماضي، والتي ستستمر طوال شهر فبراير الجاري، والتي خصصها البابا لتقديم موضوعات بنائية للأسرة، تفيد أفرادها خلال وجودهم بالمنازل في ظل انتشار عدوى فيروس «كورونا».

وقال البابا: «نحن في زمن الكورونا وانتشار هذا الوباء ومع الإجراءات الاحترازية وتقليل الخروج ونحن نتكلم عما يمكن أن نصنعه في البيت مع الأسرة ولابد من العمل على تحقيق بعض النقاط من بينها تربية الأبناء على الشبع، يجب أن نربي أولادنا على تربية الشبع ليس المقصود الشبع المادي أو شبع من الطعام ولكن بصفة عامة الشبع أن تكون عينيه مليانة، شبعان نفسيًا وروحيًا وجسديا واجتماعيا، وتربية الشبع نسميها روح القناعة ولا يكون شخص متذمر أو فيه روح الطمع، والشبع غير مرتبط بفقر أو غنى (النَّفْسُ الشَّبْعَانَةُ تَدُوسُ الْعَسَلَ) كما يعلمنا سفر الأمثال، وأقصد هنا الشبع ضد عوامل الاستهلاك، من سمات المجتمعات الاستهلاك في كل شيء حتى استهلاك موارد الطبيعة، كذلك قد يكون هناك استهلاك في البيت ليس له قيمة ويمكن الاستغناء عنها، تربية الشبع وتقليل الاستهلاك، وهناك أشياء نستهلكها تضر بالصحة، فيجب أن نربي أولادنا على روح الشبع روح القناعة وتقليل الاستهلاك، من فضلك ربي البيت في تدبيره الحسن على روح الشبع والقناعة».

وتحدث البابا عن «تربية البركة»، قائلاً: دائمًا ربي في البيت روح البركة وكما قال الكتاب «بَرَكَةُ الرَّبِّ هِيَ تُغْنِي، وَلاَ يَزِيدُ مَعَهَا تَعَبًا»، وكما في معجزة اشباع الجموع كانت كمية الطعام المتوفرة قليلة ولكن عندما باركتها يد الله تباركت وأكل كل الموجودين وفاض منهم، هذه هي تربية البركة أن الله يبارك، ومن التقاليد القبطية أننا نصلي قبل الأكل ونقول «يأرب بارك هذا الطعام»، «يارب نعمة أحفظها من الزوال»، لأن هناك ملايين في العالم لا يجدوا الطعام، وأنت تعيش في بركة الطعام وبركة الماء، ربي ابنك أن يشعر بموجود البركة داخل البيت، والبركة شكل من أشكال الأمان والإيمان، وعلم أولادك أن لا يكون لديهم العين التي تشعر ببركة ربنا ولا يكون هناك تبذير أو تفريط ولكن هناك بركة الله يضعها في الشيء.

وقال إن تربية الوقت، هي أن يشعر الإنسان بقيمة الوقت «أحرسنا يارب من تسويف العمر باطلًا»، وتربية الوقت مرتبطة بصفة الصبر ويقول لنا في سفر الجامعة «صَنَعَ الْكُلَّ حَسَنًا فِي وَقْتِهِ» الله يجعل كل شيء حسنًا في وقته وهذا معنى تربية الصبر «بِصَبْرِكُمُ اقْتَنُوا أَنْفُسَكُمْ»، ونحن في زمن عجيب كل شيء بسرعة برغم أن الله خلق الحياة على مفهوم الصبر «الله خلق الريف والإنسان صنع المدينة»، الريف زراعي والزراعة تعلم الصبر، وسكن المصريين بجانب النهر وعملوا بالزراعة فعلمتهم روح الصبر ولذلك المصري يتميز بين شعوب العالم بروح الجلد والصبر، ونحن في البيت استغل الوقت في القراءات والهوايات وفي الدراسة وروح العبادة واللقاءات الأسرية اللطيفة كل هذا نسميه تربية الوقت.

وأشار إلى أن هؤلاء الثلاث أبعاد (الشبع – البركة – الوقت) هم فكر التربية داخل الأسرة وأن يعرف كل فرد في البيت كيف يشبع وأن يكون متلامس مع البركة ويقدر قيمة الوقت ولديه روح القناعة وروح الإيمان وروح الصبر، وكما يقول الكتاب «الْخَيْطُ الْمَثْلُوثُ لاَ يَنْقَطِعُ» وهؤلاء هم الخيط المثلوث في التربية (قناعة – بركة – صبر) وعندما ينشأ عليهم أبناءنا يكون بيت ناجح ويقدر أن يقف أمام موضوع الاستهلاك الشديد.

وحذر البابا من عدم تقدير النعم، قائلا: «صاحب النعمة التي في يده مثل الغني الغبي، وقد يغتني وينكر إلهه أو يفتقر فيسرق ويتخذ اسم إلهه باطلًا، انتبه ودبر حياتك ونحن في البيت ندبر فيه كل شيء ونحافظ عليه ونكون مدبرين باجتهاد في بيوتنا».