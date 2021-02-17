شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تشارك فى جلسة استماع للاتحاد البرلمانى الدولى حول الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في جلسة استماع خاصة بالفساد في الاتحاد البرلماني الدولي، مؤخرا، مشددة على أهمية أن نجعل 2021 عاما لمكافحة الفساد.

وغردت الدكتورة غادة والى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم :"النزاهة طريقنا لتحقيق التنمية المستدامة وإعادة البناء. نتعاون مع برلمانات العالم للقيام بدورها المحوري في مواجهة الفساد؛ سعيدة بالمشاركة في جلسة الاستماع الخاصة بالفساد في الاتحاد البرلماني الدولي، فلنجعل 2021 عاماً لمكافحة الفساد!".



غادة والي عبر تويتر

وشارك في جلسة الاستماع السيد فولكان بوزكير، رئيس الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والسيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والسيدة دليا فيريرا روبيو، رئيسة مجلس أمناء منظمة الشفافية الدولية، إلى جانب برلمانيين بارزين وشخصيات سياسية ودبلوماسية وحقوقية من مختلف دول العالم.

وأحيت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرى مرور عام على انضمامها لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، حيث غردت في هذه المناسبة على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: " قبل عام واحد ، انضممت إلى مكتب الأمم المتحدة في فيينا / مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعد عام واحد، أنا فخورة جدًا بما حققه موظفونا في عام 2020".