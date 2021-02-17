شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة بوادى حوف فى حلوان لمنع سير التوك توك واستبداله بسيارة أجرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك القارئ أحمد حسين، صورا عبر خدمة صحافة المواطن بـ"الخليج 365"، عن مبادرة لإلغاء سير التوك توك داخل مدينة وادى حوف بحلوان بالاتفاق مع حى المعصرة بمحافظة القاهرة، واستبداله بسيارات أجرة، وذلك لسلامة الركاب وعودة الانضباط المرورى لشوارع المدينة.

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