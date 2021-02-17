شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء عن جنودنا فى برودة الطقس: "اذكروهم من صالح دعائكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت دار الافتاء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، دعاء لجنود الجيش والشرطة فى ظل موجة البرد التى تتعرض لها البلاد قائلة: اللهم إن لنا جنودًا من أبناء الجيش والشرطة هم أهلنا تركونا فى نعمة الأمن والدف، لينفردوا فى هذا الليل البارد بحماية البلاد والأعراض".

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "كن اللهم لهم عونًا وسندًا كما كانوا لنا حفظة وحرسًا، فإن سهرت عيونهم لأجل أن ننام فى أمان، فاكلأهم يا ربنا بعينك التى لا تنام واجزهم عنا خيراً فى الدنيا والآخرة.. اذكروهم من صالح دعائكم."