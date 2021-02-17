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دار الإفتاء عن جنودنا فى برودة الطقس: "اذكروهم من صالح دعائكم"

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القاهرة - سامية سيد - نشرت دار الافتاء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، دعاء لجنود الجيش والشرطة فى ظل موجة البرد التى تتعرض لها البلاد قائلة: اللهم إن لنا جنودًا من أبناء الجيش والشرطة هم أهلنا تركونا فى نعمة الأمن والدف، لينفردوا فى هذا الليل البارد بحماية البلاد والأعراض".

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "كن اللهم لهم عونًا وسندًا كما كانوا لنا حفظة وحرسًا، فإن سهرت عيونهم لأجل أن ننام فى أمان، فاكلأهم يا ربنا بعينك التى لا تنام واجزهم عنا خيراً فى الدنيا والآخرة.. اذكروهم من صالح دعائكم."

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اليوم الأربعاء، لتكون ذروة الانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الانحاء وتنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة على شمال وجنوب الصعيد، فضلا عن استمرار فرص الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب المحافظات .

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدد من النصائح للمواطنين تزامنا مع ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، كما يلى:

 

عدم تخفيف الملابس 

عدم التواجد أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار فى حالة الأمطار الرعدية

عدم ملامسة أعمدة الإنارة فى حالة سقوط الأمطار.

-على مرضى الجهاز التنفسى والجيوب الأنفية عدم الجلوس بالقرب من النوافذ وعدم الخروج.

و يشهد الطقس اليوم الأربعاء، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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