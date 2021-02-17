شكرا لقرائتكم خبر عن نشر معدات شفط المياه بالقاهرة والجيزة لرفع تراكمات الأمطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركتى القاهرة والجيزة للصرف الصحى، سيارات شفط المياه، للتعامل مع الأمطار بالتزامن مع سقوطها، فى ظل التقلبات الجوية، حيث أشرف كل من المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، على أعمال التعامل مع الأمطار.

وشكلت المعدات فرق للمرور بالشوارع لرصد تجمعات الأمطار والتعامل معها لعدم إعاقة المرور، كما تمركزت سيارات شفط الأمطار بأماكن التجمعات الكائنة بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق .

وشهدت أنحاء متفرقة بالقاهرة والجيزة سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة، بالتزامن مع عدم الاستقرار فى حالة الطقس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.