صحة القاهرة: خطة لزيادة أسرة الغسيل الكلوى والعناية بمستشفى الخازندارة

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القاهرة - سامية سيد - نجحت مستشفى الخازندارة العام فى إجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة لإصلاح التشوهات الخلقية فى الأطفال مثل إصلاح تشوهات مجرى البول والإحليل السفلى والشفة الأرنبية وسقف الخلق المشقوق وغيرها وتكللت العمليات بنجاح كبير وسعادة من أهالى الأطفال.

وبحسب بيان لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، قال الدكتور وحيد الشال مدير عام المستشفى، إن المستشفى تستقبل الحالات الجراحية فى الأطفال بصفة مستمرة، بإشراف أخصائى جراحات الأطفال وحديثى الولادة والتشوهات الخلقية، بفحص الحالات وتجهيزها وإجراء العمليات الجراحية لهم، ويوجد بالمستشفى وحدة إنعاش للقلب والعمليات الصغرى، لافتا إلى أن قسم الاستقبال والطوارئ جاهز لاستقبال كل حالات الطوارئ، ويحتوى على 5 أسرة للكشف.

وقال الشال، إن العمليات مجهزة لإجراء جميع الجراحات التخصصية، ويوجد بالمستشفى 4 غرف عمليات بها جميع الآلات وأجهزة التخدير الحديثة ومناظير المسالك والجهاز الهضمي، ويعمل بها أطباء متميزون فى الجراحة والنسا والتخدير والأنف والأذن، لافتا الى وجود وحدة غسيل كلوى بها 9 أسرة وتخدم 18 مريض يوميًا.

وأوضح الشال، ان المستشفى بها قسم حضانات مقسم إلى وحدتين بكل منهما 5 حضانات وكبسولة لعلاج الصفراء ومختلف أمراض المبتسرين، مع قسم الأشعة للسونار والدوبلر والإيكو بالإضافة للأشعة العادية.

فيما قال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأضاف الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إن خطة تطوير مستشفى الخازندارة العام تهدف لزيادة أسرة الغسيل الكلوى والعناية وإدخال مناظير جميع التخصصات، وذلك بالتعاون مع فريق العمل المكون من مدير الطب العلاجى د.كمال أبو العلا، ومدير المستشفيات بالمديرية د.ناهد سمير.

يذكر أن المستشفى تخدم حوالى مليون مواطن من شبرا وضواحيها، وتقدم الخدمات الطبية من خلال العيادات الخارجية فى جميع التخصصات.