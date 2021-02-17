شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 2552 محلا يشارك فى الأوكازيون الشتوى وضبط 290 عرضا وهميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوى 2021 بلغ 2552 محلًا تجاريا، مشيرا إلى أن مديريات التموين بالمحافظات والأجهزة الرقابية بالوزارة تتابع ما يتم عرضه من حيث الجودة والالتزام بالسعر المعلن.

من جانبه، أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد الوزير، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وفقا لتوجيهات وزير التموين بمتابعة المحال المشاركة بالأوكازيون للتأكد من التزامها بوضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة فى الأوكازيون، فقد تم القيام بتنفيذ مجموعة من الحملات، أسفرت عن تحرير 290 محضرا تنوعت بين 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و287 محاضر أوكازيون وهمى، مضيفا أنه يمكن الابلاغ عن أى مخالفات من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات قد تصل إلى 50%، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى.