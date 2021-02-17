شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الطود» يتابع تبطين ترعة «الكلابية» جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود،الأربعاء، جولة تفقدية بقرى العديسات بحري والطود غرب ومدينة الطود، لمتابعة عدد من المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها داخل المركز .

وبدأ رئيس مركز ومدينة الطود جولته بمتابعة ألاعمال النهائية لتبطين وتطوير الجانب الشرقي لترعة الكلابية بطول ١٤٠ متر شمال كوبري الطود والانتهاء من اقامة سور بارتفاع ٧٠ سم بطول مساحة التبطين ،ضمن الخطة الاستثمارية للوحده المحلية لمركز ومدينة الطود بالتنسيق مع هندسة ري الأقصر.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود أعمال تنفيذ خط السيب بمحطة المعالجة بالعديسات بحري حيث يتم ربط خط العداية بقطر ٤٠٠ ملي بغرفة الغسيل والهواء بالبدايه والنهايه لخط السيب بقطر ٤٥٠ ملي بطريق المصلب بقرية العديسات بحري.

وشدد رزق هلى سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري، لإعاده تحقيق السيولة المرورية بطريق المصلب بعد غلقه غلقا جزئي وتحويله إلى طرق بديلة.

وتابع رئيس مركز ومدينة الطود أعمال قطاع الكهرباء بقرية العديسات بحري بالتنسيق مع هندسة شبكة كهرباء الطود والعديسات، حيث يتم الانتهاء من صب قاعدة خرسانية لكشك كهرباء ٣٠٠ ك .ف امبير بطريق المصلب ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، والذي يساعد على خدمة وإنارة ٤ اتجاهات مختلفه لطريقي المصلب وطريقي ترعة السلامية.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود اعمال تركيب ٤٠ كشاف ليد، وتركيب ٢٦ عامود جهد متوسط بمناطق مختلفه بالنجوع والعزب بقريه الطود غرب.

واختتم رئيس المركز جولته بمتابعة اعمال الحمله الميكانيكية بالمركز برئاسة عبدالعزيز محمد احمد رئيس الحمله برفع الاتربه والمخلفات الصلبه ومخلفات الزراعات الملقاه بطريق السلامية.

وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية لسير أعمال المشروعات الخدمية والتنموية داخل المحافظة