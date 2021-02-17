شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عقار كوم الشقافة المائل وعودة الأسر قاطني العقارات الـ8 المجاورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب الاسكندرية، إزالة عقار كوم الشقافة المعروف بـ«العقار المائل»، بالكامل، الأربعاء، المكون من 9 طوابق، حيث انتهى مقاول الهدم من إزالة العقار بالكامل.

وأوضحت «سحر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه سيجري البدء في رفع الأنقاض بدءاً من غدٍ الخميس، مشيرة إلى أنه فور إزالة الخطر بسبب العقار عادت الأسر إلى منازلهم الثمانية والتى تم اخلائها في بداية الإزالة لزوال الخطر.

كانت منطقة كرموز شهدت ميل عقار الأيام الماضية وتم اخلاء 8 عقارات مجاورة له كإجراء احترازي، إلى أن جرت إزالته بالكامل اليوم الاربعاء.

وأشارت رئيس الحي إلى أن ما حدث نتيجة البناء المخالف العشوائي غير المستند إلى أسس فنية في الانشاء، مشيرة إلى ضرورة أن يكون البناء بدون ترخيص على الاقل متوافقا مع ضوابط واشتراطات البناء السليم مثل عرض الشارع حتى لا يكون نواة لضحايا جدد من المواطنين.

إزالة عقار كوم الشقافة بالكامل .. وعودة الأسر قاطني العقارات الـ8 المجاورة (صور وفيديو)

ازالة عقار كوم الشقافة المائل فى الاسكندرية

ازالة عقار كوم الشقافة المائل فى الاسكندرية

ازالة عقار كوم الشقافة المائل فى الاسكندرية

ازالة عقار كوم الشقافة المائل فى الاسكندرية

ازالة عقار كوم الشقافة المائل فى الاسكندرية

ازالة عقار كوم الشقافة المائل فى الاسكندرية

ازالة عقار كوم الشقافة المائل فى الاسكندرية