شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الأوقاف: الجماعات الدينية الضالة ساهمت في تأجيج أزمة الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، إن المفاهيم الخاطئة للجماعات الدينية الضالة ساهمت في تأجيج أزمة الزيادة السكانية.

وأضاف عبادة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «أقول لمن يؤكدون دعوة الإسلام إلى الزيادة السكانية التي تلتهم الأخضر واليابس، أن الأحاديث التي يحتكمون إليها لا ترقى إلى الصحيح».

وأكد أن الوزارة تعمل على تصحيح الصور المغلوطة الخاصة بالزيادة السكانية.