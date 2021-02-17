شكرا لقرائتكم خبر عن تخليدًا لذكراه.. إطلاق اسم علي حميدة على طريق القرية الأولمبية في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح على طلب إطلاق عدد من الأسماء من الراحلين على المنشآت والشوارع بمطروح تخليداً لذكرى الراحلين والشهداء من أبناء مطروح.

وبحسب بيان، الأربعاء، وافق المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح على إطلاق اسم الفنان الدكتور على حميدة على اسم الطريق الجديد الواصل بمنطقة ابني بيتك بعلم الروم حتى القرية الأوليمبية بالكيلو 9، تخليدا لذكراه وتقديرا لدوره في رفع اسم مطروح في المحافل المصرية والعربية والدولية.

ووافق المجلس على إطلاق اسم المجاهد نوح إبراهيم عكوش من مجاهدي معركة وادي ماجد عام 1915 على مدرسة علم الروم 2.

كما تمت الموافقة على اطلاق إسم العمدة عبدالخالق سنوسى على الكوبرى الجديد أعلى السكة الحديد بمدينة مرسى مطروح، واسم شهداء الشرطة من سيوة، وهم كل من الشهيد جندى عبدالسلام دحمان على مدرسة سيوة المنشأة حديثاً، والشهيد جندى محمد على موسى على مدرسة ابنى بيتك تخليدا لذكراهم.