شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: 8 مدن تتسلم شهادات اعتماد إيصالات السداد المميكنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أشرف الداوودى محافظ قنا، الأربعاء، فعاليات ورش عمل التحول الرقمى والتى يتم تنظيمها بمحافظة قنا بالتنسيق بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور جهاد ابوالعزايم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى بوزارة المالية والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمود حمدان مدير المديرية المالية بقنا وماجد ابوالعلا مراقب مالى بوزارة البحث العلمى وعصام عبدالقادر مدير عام الحسابات وعبدالراضى أبوالنجا رئيس حسابات الديوان العام ورؤساء الوحدات المحلية للمدن ومسئولى المراكز التكنولوجية والحسابات بالوحدات المحلية .

وقال الداوودى إنه سيتم تنظيم خمس ورش عمل حول منظومة التحول الرقمى خلال الفترة من 17 – 19 فبراير الجارى للعاملين بالمراكز التكنولوجية وإدارات الحسابات والمخازن وتشمل ورشة ( الإعتماد الإلكترونى للإيصال المميكن – ميكنة نظام الإستحقاقات – ميكنة نظام شؤون العاملين المتكامل – ميكنة نظام الحسابات العامة – ميكنة نظام المخازن ) مؤكدا ان ذلك يأتى في اطار توجه الدولة نحو تطبيق مشروع التحول الرقمى للإرتقاء بمستوى اداء العاملين بالقطاع الحكومى وتقديم خدمات مميزة للمواطنين وتقليص وقت تقديم الخدمات وكذلك القضاء على الفساد المالى والإدارى .

وجه المحافظ المشاركين بضرورة الاستفادة من هذه الورش وتطبيق ذلك على مستوى العمل مشيرا إلى انه تم تسليم رؤساء الوحدات المحلية لمدن ( أبوتشت – فرشوط – نجع حمادى – دشنا – قنا – قفط – قوص – نقادة ) شهادات اعتماد ايصالات السداد المميكنة المستخرجة من منظومة المراكز التكنولوجية .

من جانبه، أشار جهاد ابوالعزايم إلى أن أهداف الورشة هي التعرف على آليات التحصيل الإلكترونى وكيفية التعامل مع نقاط البيع POS والتعرف على أنواع المدفوعات الحكومية المتاحة من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني بالإضافة إلى التعرف على المعالجات المحاسبية لعمليات التحصيل الإلكترونى وطرح الحلول العملية لها بما يسهم في تجنب الأخطاء والمخالفات المالية التي كانت تتم من خلال التعامل النقدي .