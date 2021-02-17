شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يعقد المجلس التنفيذى للمرة الأولى فى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت محافظة مطروح، الأربعاء، المجلس التنفيذى الأول لعام 2021 برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد والشيخ محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء ومديري المديريات والادارات بالمحافظة.

استعرض صالح حمد مدير إدارة المجالس جدول أعمال المجلس التنفيذى ومنها موضوعات تنفيذ القانون 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع واهمية الاستفادة منه في توفير مزيد من فرص العمل مع استغلال الساحات والجراجات.

كما وافق المجلس على تعديل مسار خط الطرد لمشروع الصرف الصحى بشارع الامام مالك تمهيدا لإستكمال الأعمال المطلوبة بالشارع من رصف وكهرباء ومياه وتليفونات وغيرها مع نهو أعمال خط الإنحدار للبدء خلال اسبوع من تاريخه، ووافق المجلس على تفعيل مركز تدريب الحماية المدنية والتصديق على اللائحة الداخلية لتدريب العاملين المدنيين.

كما وجه محافظ مطروح الشكر لرؤساء المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى على جهود ازالة تراكمات مياه الأمطار، وموجهاً لرؤساء المدن بحصر كافة الاحتياجات بالمدينة وجميع القرى التابعة، وعرض خطة متكاملة حول الاعمال المطلوبة، كما وجه محافظ مطروح بالإسراع في انهاء أعمال مد خطوط التليفونات لعدد من المناطق مع دراسة وصولها إلى المناطق الأخرى خاصة الاكثر كثافة للتيسير على المواطنين خاصة مع ارتباط التعليم أون لاين بخدمات التليفون والانترنت