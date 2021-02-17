شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» للمواطنين في مناطق «المنخفض القبرصي»: ابتعدوا عن الأعمدة والأشجار والإعلانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت وزارة التنمية المحلية جموع المواطنين، توخي الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، خلال موجة الطقس السيئ التي تضرب عددًا من المحافظات، نتيجة المنخفض القبرصي.

وطالب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان، الأربعاء، المواطنين تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم. تأتي هذه التحذيرات بعد وقوع عدة حوادث من سقوط أشجار وتصادم سيارات وصعق بالكهرباء سواء خلال موجة الطقس الحالية أو خوفا من تكرارها كما حدثت في موجات سابقة.

وأكد الوزير في تصريحات سابقة، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أولًا بأول، موجهًا الأجهزة التنفيذية في المحافظات باستمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بها خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية والصحة.