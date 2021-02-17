شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الأشجار الساقطة على طريق «الخطاطبة- القاهرة» نتيجة التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد بسيوني عيد، رئيس مركز السادات بقيام الاجهزة التنفيذية بمتابعة رفع الأشجار الساقطة على طريق الخطاطبة القاهرة العمومي بمعرفة رجال وسيارات الوحده المحليه بالخطاطبه البلد نتيجة شدة الرياح وسقوط الأمطار ومازال العمل مستمرًا لمتابعة الأحوال الجوية.

كما أكد عيد -في بيان- استمرار تلك الأعمال للحفاظ على المظهر الجمالي اللائق بقرى مركز السادات.