شكرا لقرائتكم خبر عن «خلاويص.. لسه».. مبادرة لسداد ديون 2000 غارمة بمشاركة النجوم ومشاهير المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك عدد كبير من النجوم والمشاهير في مبادرة «خلاويص.. لسة»، التي أطلقتها مؤسسة «مصر الخير»، لسداد ديون الغارمات وانتشرت بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة خلال الساعات الماضية، والتى تهدف إلى سداد ديون 2000 غارمة خاصة مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم.

وبحسب بيان، الأربعاء، شارك عدد من النجوم الإعلاميين والمشاهير في المبادرة بشكل كبير، حيث نشرت الفنانة «ليلى علوى» صورتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، صورتها وهي تضع يديها على أعينها مع إضافة الهاشتاج «خلاويص»، وشاركتها مع كل من النجمة إلهام شاهين والفنان شريف منير والفنان مدحت صالح والمطرب هشام عباس، لمشاركتهم في المبادرة .

كما شاركت الإعلامية شيريهان أبوالحسن في المبادرة ونشرت صورتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لدعم ومساعدة الغارمات، وسرعان ما شاركت ايضاً المذيعة مفيدة شيحه في المبادرة ومن ثم الفنانة بدرية طبلة، بالإضافة إلى النجم سيد معوض لاعب النادي الأهلي الأسبق .

وسار العديد من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا المخلفة، على خطي النجوم والمشاهير والإعلاميين، وقاموا بتصوير نفس الصور التي التقطها النجوم ونشرها عبر حساباتهم المختلفة، للمشاركة في المبادرة .

ويتزايد أعداد الفنانين ومشاهير المجتمع يوم بعد يوم للمشاركة في مبادرة «مصر الخير» لسداد ديون الغارمات ..ومازالت المشاركة في اللعبة مستمرة لانضمام مزيد من النجوم والشخصيات العامة بالمجتمع .مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم.

حكاية "خلاويص لسه " بين النجوم لفك كرب الغارمين

صور الفنانين فى لعبة خلاويص

صور الفنانين فى لعبة خلاويص

حكاية "خلاويص لسه " بين النجوم لفك كرب الغارمين

حكاية "خلاويص لسه " بين النجوم لفك كرب الغارمين

حكاية "خلاويص لسه " بين النجوم لفك كرب الغارمين

حكاية "خلاويص لسه " بين النجوم لفك كرب الغارمين