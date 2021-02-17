شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لبحث آليات وضع خريطة استثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الأربعاء، اجتماعاً مع وفد هيئة الاستثمار، جهاز المجتمعات العمرانية بالغربية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ والنائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، لوضع خريطة استثمارية لمحافظة الغربية تتفق مع واقع المحافظة بهدف تنشيط الاستثمار وخاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنشيط الاستثمار ب ٥ محافظات هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية).

وبحسب بيان، أكد المحافظ أن الغربية بها العديد من الموارد (الصناعية، الزراعية، السياحية والبيئية) التي تشكل عوامل جذب للمستثمرين، وأشار إلى أن المحافظة لا تهدف فقط لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالمحلة والزيوت والصابون بكفر الزيات ولكن هناك 23 قرية متخصصة في صناعات مختلفة (العطور، الأخشاب، العنب والزبيب، الألبان، اللحوم، البلاستيك، السجاد الشرقي، إعادة تدوير الكاوتش، الأثاث وغيرها من الصناعات) ولذلك أطلقت المحافظة مبادرة «نحن الأكثر إنتاجاً» بهدف رفع كفاءة تلك القرى في البنية التحتية والخدمات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة.

كما أشار المحافظ إلى المشروعات التي يمكن إقامتها بالمحافظة في المحور الزراعي والحيواني مثل مصانع حفظ اللحوم، صناعات تجميد اللحوم ومشروعات إنتاج البيض، مشروعات تربية الماشية، مشروعات إنتاج البايوجاز من روث الحيوانات، أقفاص الاستزراع السمكي على فرعي النيل ومصانع لمنتجات الألبان المختلفة.

واختتم رحمي كلمته بضرورة الاستفادة من وجود العديد من المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة من خلال تنفيذ زيارات اليوم الواحد، إنشاء الفنادق، الحدائق العامة، المطاعم وكذلك استغلال نهر النيل وخاصة قناطر دهتورة بزفتى ذات الطراز المعماري المتميز وتشغيل مراكب نيلية وألعاب مائية.