شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ينعى كاهنًا بإيبارشية أبنوب والفتح: ألتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي البابا تواضروس الثاني، وفاة الأب القس ميساك كريم، كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بأسيوط الجديدة، عن عمر قارب 56 سنة بعد خدمة كهنوتية دامت لمدة 14 سنة.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء لنيافة الأنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب الفاضل القس ميساك كريم، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسيين.

ولد الأب المتنيح يوم 29 يونيو 1965وسيم كاهنًا يوم 27 مارس 2007.