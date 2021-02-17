شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 5 سناتر تعليمية وسط الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط الاسكندرية، اليوم، حملة مكبرة لاغلاق المراكز التعليمية، تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا.

استهدفت الحملة التي شارك بها لجنة غلق السناتر بقيادة سكرتير عام حي وسط، مناطق بباب شرق ومحرم بك، وذلك بالتنسيق مع مسؤول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات وإدارة المتابعة من حي وسط، إدارة وسط التعليمية والإدارة العامة للمتابعة.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط، إن الحملة أسفرت عن اغلاق سنتر بشاع جلال الدسوقى، سنتر شارع على شيحه متفرع من أمير البحر، سنتر شارع أحمد نسيم بمنطقة الحضرة، وشقتين للدروس الخصوصية بشارع الرومانى متفرع من عرفان.

وأكد رئيس الحى أنه تم وضع الجمع الأحمر على ابوابها وختمه بختم حي وسط،؛ وذلك في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا.

غلق وتشميع ٥ سناتر تعليمية وسط الاسكندرية- صور

غلق وتشميع ٥ سناتر تعليمية وسط الاسكندرية- صور

غلق وتشميع ٥ سناتر تعليمية وسط الاسكندرية- صور

غلق وتشميع ٥ سناتر تعليمية وسط الاسكندرية- صور

غلق وتشميع ٥ سناتر تعليمية وسط الاسكندرية- صور