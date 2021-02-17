شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس يكشف تفاصيل مقتل «الفرعون الشجاع»: قاد أول حرب ضد الهكسوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف زاهي حواس، عالم الآثار، تفاصيل مقتل الملك سقنن رع تاعا الثاني الملقب بـ«الفرعون الشجاع» وقيادته أول حرب خاضتها مصر ضد عدو «الهكسوس» بعد احتلالهم مصر 150 سنة.

وأوضح حواس، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن «الفرعون الشجاع» كان ملكا في طيبة عاصمة مصر القديمة، وأول من بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس وكان متزوجا ولديه أبناء أبرزهم أحمس الذي قاد معركة التحرير.

ولفت إلى أن الملك المصري خسر المعركة وتم أسره وتقييد يديه وقدميه للخلف، متابعا أن الأشعة المقطعية كشفت طعنه بسبع طعنات التي أودت بحياته.

وأضاف أن الجنود المصريين نقلوا الملك المصري بعد مقتله إلى طيبة وهناك تم تحنيطه.