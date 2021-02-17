شكرا لقرائتكم خبر عن «التقنين والتصالح والتوظيف».. تفاصيل اجتماع المحافظ مع نواب مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأربعاء، أعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح، بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، وعدد من مديري المديريات والادارات بالمحافظة، وذلك في إطار الحرص على التواصل الدائم بين جميع اجهزة المحافظة خاصة التنفيذية والشعبية للنهوض بالمحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ورحب محافظ مطروح بأعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح في أول لقاء رسمى مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة، مشيداً بدورهم ومؤكداً على أهمية التعاون والتكاتف الدائم بين جميع اجهزة المحافظة لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ عليها، مع توفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات والتيسير عليهم، وبما يواكب اهتمام القيادة السياسية بحياة المواطنين وتوفير حياة كريمة.

وتم استعراض ومناقشة عدد من المشروعات والاعمال التي تمت مؤخرا بالمحافظة وفقا للخطة الاستثمارية لعام 2019 /2020، وكذلك الخطة الحالية 2020/2021، وجهود الاسراع بها وفقا للأولويات والاعتمادات المالية المتوفرة مع الحرص في تنفيذ الخطة على وصول الخدمات المختلفة إلى جميع المناطق.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم أهالى مطروح من أجل الوصول لحلول تحقق المصلحة العامة والاستقرار لأهالى المحافظة ومنها: الإسراع في إجراءات التقنين والتصالح، ومراجعة شرائح التسعير في بعض المراكز، وتحسين خدمات الكهرباء، وأولوية تعيين أبناء مطروح بالوظائف التي يعلن عنها.