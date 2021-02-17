شكرا لقرائتكم خبر عن تداعيات الطقس السيئ.. إزالة 6 لوحات إعلانية آيلة للسقوط بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حى وسط الإسكندرية، الأربعاء، حملة مكبرة لرفع الإعلانات المائلة والآيلة للسقوط، في إطار متابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

من جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط الإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن رفع وإزالة 6 لوحات إعلانات مائلة وآيلة للسقوط بشوارع «شامبليون، الكورنيش، بورسعيد».

وتتعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار غزيرة وثلوج ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، وذلك لليوم الثانى على التوالى.

ووفقا لهيئة ميناء الإسكندرية، وصلت سرعة الرياح إلى 50 عقدة في الاتجاه الشمالى الغربى، وارتفاع أمواج البحر المتوسط تراوح بين 4.5 إلى 5 أمتار وهو ما تسبب في إغلاق بوغاز مينائى الاسكندرية والدخيلة لليوم الثانى.

تداعيات الطقس السيئ إزالة لوحات اعلانيةةايلة للسقوط بالاسكندرية

تداعيات الطقس السيئ إزالة لوحات اعلانيةةايلة للسقوط بالاسكندرية

تداعيات الطقس السيئ إزالة لوحات اعلانيةةايلة للسقوط بالاسكندرية

تداعيات الطقس السيئ إزالة لوحات اعلانيةةايلة للسقوط بالاسكندرية

تداعيات الطقس السيئ إزالة لوحات اعلانيةةايلة للسقوط بالاسكندرية

تداعيات الطقس السيئ إزالة لوحات اعلانيةةايلة للسقوط بالاسكندرية

تداعيات الطقس السيئ إزالة لوحات اعلانيةةايلة للسقوط بالاسكندرية

تداعيات الطقس السيئ إزالة لوحات اعلانيةةايلة للسقوط بالاسكندرية

تداعيات الطقس السيئ إزالة لوحات اعلانيةةايلة للسقوط بالاسكندرية

تداعيات الطقس السيئ إزالة لوحات اعلانيةةايلة للسقوط بالاسكندرية