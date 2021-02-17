شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار غزيرة بالإسكندرية وارتفاع الأمواج وصل لـ6 أمتار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «حالة عدم الاستقرار تواصلت اليوم بالإسكندرية، حيث وصل ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار، مع تساقط أمطار غزيرة»، مشيرا إلى أن الإسكندرية ستشهد استقرارا نسبيا يوم الخميس.

وأكمل: «غدا الخميس سيشهد فرص سقوط أمطار متوسطة على البحيرة ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ ومعظم السواحل الشمالية»، مضيفا أن استمرار نشاط الرياح يمنح إحساسا بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضح أن فرص سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة مستمرة حتى فجر الخميس، مفضلا عدم سفر المواطنين إلى السواحل الشمالية نظرا لوجود فرص لسقوط الأمطار.

ولفت إلى أن سانت كاترين ستشهد استقرارا ابتداء من الغد، بعد تعرضها لسقوط كرات ثلج خلال الأيام الماضية.