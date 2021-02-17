شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الله صنع الريف والإنسان صنع المدينة والـ "تيك أواى" تأثيرها سلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المصريين أكثر شعوب العالم صبرا وجلداً؛ ومن الأقوال الجميلة أن الله صنع الريف والإنسان صنع المدينة، ومن أحد فوائد التاريخ المصرى أنهم سكنوا بجوار النهر وزرعوا وجلسوا أمام زراعتهم، وتكرار ذلك سنة وراء الأخرى علم المصريين الصبر لذا روح الجلد والصبر لدى المصريين هى من أكثر شعوب العالم.

وتابع البابا، خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم، فى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بدون حضور شعبى، المنزل يحتاج إلى إدارة، وكيف ندبر ما هو عندنا أى الاستخدام الأمثل لما هو متاح، ويجب تقليل الاستهلاك، وهناك ما يضر، يجب أن نربى أولادنا على روح الشبع وتقليل الاستهلاك والقناعة وتربية البركة، متابعا، كل اللاجئين فى البلاد الإفريقية لديهم فقر فى الطعام، ولكننا نعيش فى بركة الطعام، ويجب أيضا أن تربى ابنائك على أهمية الوقت، فهناك أشخاص تضيع أوقاتها فى اللاشئ أو أشياء فاسدة.

ووجه البابا نصائح قائلا يجب أن نتعلم الحرص فى كل شيء حتى فى إعداد الطعام، فنستخدم ما نحتاجه فقط من أطباق، وتدبير الطعام سواء عدم زيادة الملح بسبب أضراره، وكذلك العادات الخاطئة فى الطعام مثل عدم غسيل الأيدى، والأطعمة الجاهزة التى تؤثر سلبا بسبب زيادة الكوليسترول، وزيادة الدهون، فالاعتماد على المنتجات الطبيعية مسؤولية المنزل، ثمرة الفاكهة أفضل من السكريات الصناعية.

واستطرد البابا قائلًا: "يجب أيضا تدبير الصرف فى المنزل، فكيف يصرف ابنك؟ وما طبيعة ما يصرفه؟ هل تربى بداخله وصية العشور؟ هل علمته كيف يصرف فى أشياء تفيده؟ علمه كيف يستفيد من الأموال والادخار وهكذا"، متابعا: من الأشياء التى يجب تدبيرها فى المنزل الكهرباء، وكيف نستخدمه فقط فيما نحتاجه فقط، والمياه أيضا، كيف ندبرها، و نحن نحتاج لكل قطره مياه.