شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 10 دول حصلت على 75% من لقاح كورونا و130 دولة لم تتلق جرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا أنطونيو جوتيريس أمين عام الأمم المتحدة، إلى خطة عالمية للتلقيح ضد فيروس كورونا، كاشفا عن أن 10 دول فقط حصلت على 75% من جميع لقاحات كورونا، وأكثر من 130 دولة لم تتلق جرعة واحدة.

وقال جوتيريس، إن المساواة فى الحصول على لقاحات كورونا أكبر اختبار أخلاقى أمام المجتمع العالمى، منوها أن العالم يحتاج بشكل عاجل لخطة تطعيم عالمية تجمع من لديهم القوة والخبرة العلمية والقدرات الإنتاجية.