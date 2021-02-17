شكرا لقرائتكم خبر عن رغد صدام حسين: غزو الكويت قرار خاطئ واحتلال "الغرب" للعراق ديكتاتورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق عن اتجاه والدها لحياة التقشف بعد معاناة الشعب عقب حرب الكويت، مشيرة إلى أن والدها اختار أن يعيش نفس المعاناة التي يعيشها المواطن العراقى من معاناة وحياة صعبة.

وأكدت رغد صدام حسين في حديث لقناة العربية أن احتلال العراق هي الديكتاتورية، مشيرة إلى أن العراق تدمر بالكامل بسبب قرار خاطئ من زعماء غربيين، موضحة أن غزو الكويت هو قرار خاطئ وأكدت على ذلك.

ورفضت رغد أن تتحدث عن تفاصيل إلقاء القبض على شقيقيها ومقتلهما، لكنها تحدثت عن واشٍ هو السبب في الإبلاغ عن شقيقيها. وذكرت أنه يتنقل بين دول عربية وغربية، وأن "الخناق ضاق عليه"، وذكرت أنها لديها اسمه والدليل على وشايته.