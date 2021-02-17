شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. استمرار انخفاض الحرارة غدا وأمطار ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة



كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ، وأمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح ، وفرصة لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء ، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 07 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الحكومة تفتح باب تسجيل المقاولين المحليين لإسناد أعمال تطوير القرى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومسئولي وزارتي: التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع.

وفي مستهل الاجتماع، قال وزير التنمية المحلية: إنه فيما يتعلق باستكمال الرفع الميداني والتنسيق لبدء تنفيذ المشروع في المراكز المستهدفة، فإنه جار التنسيق مع أجهزة وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لتحديد القري والمشروعات التي يمكن البدء في تنفيذها على وجه السرعة، مضيفا في هذا الصدد أنه تم البدء في التنسيق مع الهيئات الشريكة في 7 مراكز إدارية، وهي: أشمون، والشهداء، والصف، وأطفيح، وشربين، والقنطرة شرق، والحسينية، بالإضافة الي مركزي الوقف وساحل سليم اللذين سبق الإشارة إليهما في الاجتماع السابق، مشيرا إلى أنه تم التركيز على تحديد نطاق قرى محددة، من خلال وحدة قروية أو عدة قرى متجاورة.

الرئيس السيسى يتسلم دعوة من نظيره الباكستانى عارف علوى لزيارة إسلام آباد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية باكستان نقل إلى الرئيس رسالة من الرئيس الباكستاني عارف علوي، تضمنت دعوة إلى زيارة دولة باكستان، وذلك في إطار عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مع التطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين مصر وباكستان، والتأكيد على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.

الخارجية السودانية تحذر من خطورة ملء سد النهضة بلا اتفاق قانوني ملزم

حذرت وزارة الخارجية السودانية اليوم، الأربعاء، من خطورة ملء سد النهضة بلا اتفاق قانوني ملزم.

وعلى صعيد آخر، قالت الخارجية السودانية، بحسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية: " لا يمكن تأجيل وضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا" ، نافية بشدة ادعاءات إثيوبيا بتوغل الجيش السوداني في أراضيها.

كانت الخارجية السودانية أعلنت اليوم، استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور بشأن أزمة الحدود، حيث تشهد المنطقة الحدودية بين البلدين توترا متصاعدا، أسفر عن مقتل العشرات من الجانبين.

ودعت جامعة الدول العربية إلى تهدئة الوضع على الحدود السودانية الأثيوبية، مؤكدة وقوفها مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه، وبسط سلطته وإدارته عليها.

الأمم المتحدة: 10 دول حصلت على 75% من لقاح كورونا و130 دولة لم تتلق جرعة

دعا أنطونيو جوتيريس أمين عام الأمم المتحدة، إلى خطة عالمية للتلقيح ضد فيروس كورونا، كاشفا عن أن 10 دول فقط حصلت على 75% من جميع لقاحات كورونا، وأكثر من 130 دولة لم تتلق جرعة واحدة.

وقال جوتيريس، إن المساواة فى الحصول على لقاحات كورونا أكبر اختبار أخلاقى أمام المجتمع العالمى، منوها أن العالم يحتاج بشكل عاجل لخطة تطعيم عالمية تجمع من لديهم القوة والخبرة العلمية والقدرات الإنتاجية.

الصحة تخصص 81 مستشفى لفرز وتشخيص وعزل وعلاج مصابى كورونا بالمجان

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمستشفيات الحميات والصدر خلال جائحة فيروس كورونا .

وتابعت وزارة الصحة، أنه تم تخصيص 81 مستشفى للتشخيص والفرز والعزل بالمجان، مع تطوير ورفع كفاءة 34 مستشفى.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

سامح شكرى: نتعاون مع المجتمع الدولى لإجراء الانتخابات فى ليبيا نهاية 2021

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر كان لها دور فى رعاية العملية السلمية ووقف إطلاق النار بين الأطرف الليبية، مؤكدا تفاعل القاهرة مع الدول المعنية بالشأن الليبى برعاية الجهود المطولة للحفاظ على وحدة ليبيا، وإجراء انتخابات بحلول نهاية العام، مؤكدًا وجود اتصالات وتعاون مع المبعوث الأممى لضمان حل الأزمة.

وأكد شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الباكستانى، منذ قليل، أن زيارة الوفد المصرى فى طرابلس مؤخراً كانت بهدف بحث فرص استئناف عمل السفارة المصرية فى طرابلس والقنصلية المصرية فى بنغازى، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهد فى دعم أبناء الشعب الليبى.