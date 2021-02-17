شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لحريق قطار ركاب خط السويس بعد السيطرة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قطار الركاب رقم 594 المتوجه من السويس إلى القاهرة تصاعد الأدخنة من عربة البور الموجودة بالقطار المذكور، دون حدوث إصابات بين الركاب.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن تم السيطرة على الحريق باستخدام طفايات الحريق وسيارات المطافى، كما تم فصل العربة التي شب بها الحريق عن عربات القطار.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه تلاحظ لفني عربة القوي (البوى) الأخيرة بالقطار وجود حريق بالمولد الكهربي الداخلي أثناء رحلة القطار بين محطتى جنيفة وأبو حلب، وتم تشكيل لجنة فنية لمعاينة العربة وتحديد سبب الحريق من داخل عربة القوي.























