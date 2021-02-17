شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تخصص 81 مستشفى لفرز وتشخيص وعزل وعلاج مصابى كورونا بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمستشفيات الحميات والصدر خلال جائحة فيروس كورونا .

وتابعت وزارة الصحة، أنه تم تخصيص 81 مستشفى للتشخيص والفرز والعزل بالمجان، مع تطوير ورفع كفاءة 34 مستشفى.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.