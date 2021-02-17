شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الجلوس لطلاب "الابتدائية والإعدادية" على بوابة الأزهر الإلكترونية غدا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عبد العظيم أنه سوف تبدأ الامتحانات لكافة المراحل التعليمية فى المعاهد الأزهرية فى تمام الساعة 9 صباحا طبقا للجداول التى تم إعلانها بالأمس، علما بأن زمن الإجابة سيكون مدون فى ورقة الأسئلة بكل امتحان، وسوف نوافى الجميع بأى قرارات أو أخبار جديدة فور صدورها.
وكان الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، قال إن شيخ الأزهر وجه بتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور وتم اتخاذ قرار بعقد امتحانات الشهادة الاعدادية على ثلاثة أيام، نظرا لأن عدد المواد 16 مادة وهو ما يصعب معه أن تعقد الامتحانات لطلاب الإعدادية فى ترم واحد.
وأضاف خلال لقاء على صفحة الأزهر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإعلان عن تفاصيل وجداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2021، أن الشهادة الثانوية لم يتم تحديد موعد الاختبارات الخاصة بها حتى الآن.