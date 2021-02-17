شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الجلوس لطلاب "الابتدائية والإعدادية" على بوابة الأزهر الإلكترونية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الادارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه استمرارا للخدمات التى يقدمها الأزهر الشريف لأبنائه الطلاب؛ فقد تقرر نشر أرقام جلوس طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، غدا الخميس، حرصا من الأزهر على صحة وسلامة أبنائه وراحتهم وتخفيفا عليهم وعلى أولياء أمورهم، على أن يقوم الطالب بإدخال رقم الكود الخاص به "كلمة المرور" لمعرفة رقم جلوسه، وسوف ينشر رابط البوابة من خلال صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف عبد العظيم أنه سوف تبدأ الامتحانات لكافة المراحل التعليمية فى المعاهد الأزهرية فى تمام الساعة 9 صباحا طبقا للجداول التى تم إعلانها بالأمس، علما بأن زمن الإجابة سيكون مدون فى ورقة الأسئلة بكل امتحان، وسوف نوافى الجميع بأى قرارات أو أخبار جديدة فور صدورها.

وكان الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، قال إن شيخ الأزهر وجه بتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور وتم اتخاذ قرار بعقد امتحانات الشهادة الاعدادية على ثلاثة أيام، نظرا لأن عدد المواد 16 مادة وهو ما يصعب معه أن تعقد الامتحانات لطلاب الإعدادية فى ترم واحد.