شكرا لقرائتكم خبر عن طقس سيئ يضرب ميناء غرب بورسعيد وتجمع مياه الأمطار على الأرصفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ضربت موجة من الطقس السيئ، اليوم الأربعاء، ميناء غرب محافظة بورسعيد، مما نتج عنها تجمع مياه الأمطار على أرصفة الميناء.
كانت موانئ بورسعيد سجلت، اليوم الأربعاء، دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 7، ومن المنتظر وصول سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينتي حاويات، ومن المنتظر استقبال 3 حاويات وواحدة بضائع عامة.
وتشهد محافظة بورسعيد حالة من الطقس السئ متمثلة في سقوط أمطار بغزارة على فترات متباعدة، ورياح شديدة، يصاحبهما انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.