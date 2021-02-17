"أمطروه بوابل من الرصاص".. كشف لغز جثة الزراعات في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية القبض على عاطلين قتلا مسجل خطر بوابل من الرصاص بسبب خلافات مالية بالغربية.

تلقى مركز سمنود بلاغا بالعثور على جثة عاطل 28 سنة له معلومات جنائية بأرض زراعية بجانب طريق فرعي بدائرة المركز وبجوارها دراجة نارية بدون لوحات معدنية .

وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الغربية أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان (18 و25 ) سنة لأحدهما معلومات جنائية مقيمان دائرة مركز المحلة.

وعقب تقنين الاجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الامن العام أسفرت عن ضبطهما وبحوزة أحدهما طبنجة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المجني عليه وأحدهما على إثرها قام باستدراج المجني عليه لمكان العثور واستعان بالثاني لتأمين الطريق أثناء قيامه بالتعدي عليه وقتله ولدى وصول المجني عليه للمكان أطلق تجاهه عيار ناري من بندقية خرطوش فأودى بحياته واستولي منه على " طبنجة ومبلغ مالي".

وتم بإرشاد المتهمان ضبط البندقية الخرطوش المستخدمة في ارتكاب الواقعة " -الطبنجة وجزء من المبلغ المالي المستولي عليهم من المجني عليه وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.