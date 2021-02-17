شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الثقافية» يشارك في معرض ديارنا للحرف اليدوية بجناحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية في النسخة (61) من معرض «ديارنا» للحرف اليدوية، والذي تنظمه وزارة التضامن الإجتماعي تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، ويستمر في الفترة من 15 وحتي 25 فبراير الجاري بالقاهرة الجديدة.

وصرح الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع الصندوق، أن المشاركة بجناحين، يضم أحدهما نتاج أعمال المشاركين بالدفعة الأولى لمبادرة «صنايعية مصر»، والتي تضم أعمال الخزف ـ النحاس ـ التطعيم بالصدف ـ الخيامية وقشرة الخشب، بالإضافة إلى فنون الحلي، كما يضم الجناح الآخر منتجات مركز الحرف التقليدية بالفسطاط الذي يعد واحداً من أهم مراكز الحرف، ويمتلك الكوادر الفنية المتخصصة للتدريب.

وأشار «عبدالوهاب»، إلى أن مشاركة صندوق التنمية في «ديارنا» هي الأولى، والذي يعد من أهم وأقدم معارض وملتقيات الحرف التراثية في مصر.

جدير بالذكر أن مبادرة «صنايعية مصر»، والتي أطلقتها القيادة السياسية للحفاظ على الهوية المصرية وملامحها المتميزة برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ويشرف على التنفيذ صندوق التنمية لإعداد الدارسين للتعرف على الحرف وتعلمها، ورفع كفاءة العاملين في مجالات الحرف التراثية من المتدربين.. لإحياء التراث المادى في مجالات الحرف اليدوية المختلفة، وتوجهاً جديداً لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين دخل الفرد ورفع الدخل القومى وخلق أسواق جديدة جاذبة للسياحة.