شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة القصير يتفقدان عدد من المخابز البلدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، واللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، عددا من المخابز البلدية بالمدينة، للتأكيد على جودة ووزن الرغيف المنتج، يرافقهما سكرتير المدينة، ومدير إدارة التموين، وعدد من المفتشين بالإدارة.

وأكد رئيس مدينة القصير، أنه تم المرور على المخابز بشارع جمال عبدالناصر وشارع بورسعيد، موضحا أن الجولة جاءت بهدف التأكيد على جودة ووزن الرغيف المنتج وعدم وجود طوابير أو تجمعات ومراجعة حصص الدقيق المقررة لكل مخبز والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه. وتابعت نائب المحافظ، الأوزان المحددة من قبل الدولة وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بداخل المخابز.