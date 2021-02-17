شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تحاور المستشار السابق لشيخ الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«لتكن هذه الوثيقة دعوة للمصالحة والتاخي بين جميع المؤمنين بالأديان، بل بين المؤمنين وغير المؤمنين، وكل الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة«، كانت تلك إحدى العبارات التي جاءت في وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقع عليها في فبراير عام 2019 كل من فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، والتي على إثرها نظمت الإمارات جائزة زايد للأخوة الإنسانية، ومنحت الجائزة في نسختها الأولى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، والناشطة الفرنسية من أصول مغربية لطيفة بن زياتن.

«المصري اليوم» حاورت المستشار محمد محمود عبدالسلام أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لمعرفة أهمية الجائزة والهدف منها ومجهودات مشيخة الأزهر في تطبيق بنود الوثيقة.

كان القاضي محمد عبدالسلام قد عمل مستشاراً لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وهو المستشار القانوني لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعضو المكتب التنفيذي لمجلس حكماء المسلمين. وفي عام 2019، أصبح القاضي محمد عبدالسلام أول عربي مسلم يحصل على وسام «قائد مع نجمة» والذي كرمه به البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، تقديراً لجهوده المخلصة التي بذلها لتعزيز الحوار بين الأديان.

كما حصل القاضي محمد عبدالسلام على الميدالية التذكارية للمحكمة الدستورية تقديراً من المحكمة الدستورية في مصر لجهوده خلال تمثيله للسلطة القضائية خلال دوره الاستشاري لمدة ثماني سنوات للإمام الأكبر.

إلى نص الحوار:

هل لك ان تحدثنا عن أهمية جائزة زايد للأخوة الإنسانية كمبادرة عالمية؟

جائزة زايد للأخوة الإنسانية التي استلهمت فكرتها من وثيقة الأخوة الإنسانية، هذه الوثيقة التاريخية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وتحمل قيم الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله في حب الخير لكل الناس، وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع وتقدير أولئك الذين يقدمون للإنسانية مصادر إلهام قوية ويبذلون جهوداً فاعلة تؤثر في عالمنا وتجعله أكثر تسامحاً وتفاهماً وسلاماً، بالإضافة إلى أن هذه الجائزة سوف تعزز العمل الإنساني، كونها أصبحت منصة عالمية سنوية لكل المهتمين بالسلام والتعايش من مختلف أنحاء العالم، خاصة أنها تتزامن مع الاحتفاء باليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي يحتفل فيه العالم كله بذكرى توقيع الوثيقة الإنسانية.

هل لك أن تخبرنا عن آلية اختيار الفائزين؟

حرصا على استقلالية الجائزة وضمان وصولها إلى من يستحقها بحيادية كاملة فقد تم تشكيل لجنة تحكيم مستقلة للجائزة تتألف من شخصيات عامة بارزة في مجالات السلام وخدمة الإنسانية، وتم وضع معايير دقيقة من قبل خبراء مختصين في هذا الشأن، وتقوم لجنة التحكيم بتقييم الطلبات المقدمة بناء على هذه المعايير.

ولاختيار الفائز تأخذ اللجنة في اعتبارها عدة معايير من بينها، الإسهامات البارزة للمرشح في تحقيق الأخوة العالمية والتضامن بين العائلة البشرية، وتحقيق العدالة والسلام العالمي، وتأثير جهوده على المجتمع، ومدى توظيف الممارسات الابتكارية للتغلب على التحديات التي تواجه الأخوة الإنسانية، وأن تنال هذه الجهود اعتراف أعضاء المجتمع والقادة والحكومات والمنظمات حتى يمكننا القول أنها بالفعل جهود مؤثرة تستحق الفوز بالجائزة، حتى لو كان الجهد بسيطًا المهم أن يكون مؤثرًا وملهمًا للآخرين.

هل سيكون هناك أي تحديث فيما يخص الجائزة في النسخة المقبلة؟

مع إعلاننا الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021 أعلنا أيضا أن مرحلة تلقي الترشيحات للنسخة القادمة من الجائزة لعام 2022 ستنطلق في مايو 2021 وحتى أكتوبر 2021، ونتوقع أن تخرج النسخة القادمة من الجائزة بشكل أكثر تميزًا، فالجائزة هذا العام كانت في شكلها الافتتاحي التأسيسي، بالإضافة إلى العديد من التحديات التي واجهناها ومن بينها ضيق الوقت وصعوبة إقامة حدث واقعي، وغيرها من التحديات التي واجهها العالم كلها بسبب وباء كورونا، ورغم ذلك نجحنا في تقديم الجائزة للعالم وفي أداء رسالتنا على أكمل وجه، وإحداث حراك عالمي بشأنها، إلا أننا نتوقع أن تشهد الجائزة العام المقبل المزيد من التحديثات، ونأمل أيضا أن تكون انتهت هذه الظروف الاستثنائية ليتمكن كل محبي السلام من الالتقاء للاحتفاء بالأخوة الإنسانية، وبالجائزة.

وثيقة الأخوة ‏الإنسانية انطلقت قبل عامين بمجهودات مشتركة.. ما السر وراء سرعة تطبيق أهداف الوثيقة؟

البشر يطبقون ما يلبي احتياجاتهم وهذا هو سر سرعة العمل على تطبيق الوثيقة، فهي تمثل حاجة ضرورية للبشر جميعًا، وهذا ليس مستغربًا فالوثيقة نبعت من رجلين عاشا في مجتمعاتهم بين الفقراء والمحتاجين، لذلك فهما يشعران بآلام كل مظلوم ومقهور ولاجئ، وهذا دفعهما للبحث عن عن أصل المشكلات الإنسانية من واقع معايشتهم لها، وأدركا أن ما ينقص العلاقات بين البشر هو الأخوة الإنسانية، فالبشر يحتاجون إلى هذا الشعور الأخوي في حياتهم ومعاملاتهم ومشاعرهم وفي رؤيتهم للآخر وإيمانهم بحقوقه، لذلك عندما صدرت الوثيقة وجدت طريقها إلى القلوب قبل العقول، والظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا أثبتت حاجة البشرية إلى هذه الوثيقة ومبادئها التي ترسخ التضامن والتعايش الإنساني.

ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك في نقل مبادئ الوثيقة التاريخية ‏إلى أرض الواقع؟

الحقيقة أن هناك العديد من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهت طريق الأخوة الإنسانية منذ بدايته، منذ أن كانت الأخوة الإنسانية فكرة في العقول والقلوب حتى توقيعها بين الإمام الطيب والبابا فرنسيس في أبوظبي، وبعد توقيعها واجهت ولا زالت تواجه أيضًا تحديات كبير، ولكننا ندرك أن التحديات دائمًا تكون كبيرة بقدر الطموحات التي نسعى لها، ومن أهم تلك التحديات هو تصدير الأديان كمبرر للعنف والكراهية، وتقديم تفسيرات خاطئة للنصوص الدينية لتبرير هذا العنف، وقد تجاوزنا هذا التحدي بنسبة كبيرة عندما عبر أهم رمزين دينيين عن أخوتهما المشتركة من خلال وثيقة الأخوة الإنسانية، وأكدا معًا للعالم أن الأديان بريد سلام ومحبة، لكن لا زال علينا تجاوز التاريخ الطويل من الصراعات والحروب التي ولدت قدرًا كبيرًا من الكراهية والصور النمطية الخاطئة بين الشعوب والثقافات، وهزيمة تجار الكراهية والتمييز الذين يعملون على تأجيج مشاعر الكراهية تجاه الآخر لتحقيق مكاسب سياسية وأيدولوجية ضيقة.

تحدثت عن مبادرات تستهدف الشباب والمرأة ‏والتعليم والثقافة والحوار بين أتباع الأديان حدثنا عن أبرزها؟

لقد خاطبت وثيقة الأخوة الإنسانية الشباب بشكل مباشر، ودعت إلى تكريس قيم السلام والتسامح بينهم، كما أكدت على حقوق المرأة ودعت إلى حمايتها من العنف والاضطهاد؛ ولذا فإننا حرصنا منذ البداية على إشراك المرأة في جهود تطبيق وثيقة الأخوة الإنسانية من خلال وجودها بقوة في تشكيل اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وكذلك في لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية، بالإضافة إلى أن أحد الفائزين بالجائزة هي امرأة، وهي السيدة لطيفة ابن زياتن، وهذا يعني اعتراف ودعم لجهود المرأة في تحقيق الأخوة الإنسانية، إضافة إلى ذلك فإن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، تتبنى العديد من البرامج والمبادرات الطموحة التي تستهدف الشباب، وآخر هذه المبادرات هي مبادرة قمة الشباب، والتي ستضم في البداية 100 شباب يمثلون مختلف الثقافات والأديان والأعراق ومن مختلف دول العالم، وتهدف لإشراك الشباب في جهود تطبيق وثيقة الأخوة الإنسانية، فضلا عن مبادرات لنشر وثيقة الأخوة الإنسانية من خلال التعليم والثقافة، وبالفعل تدرس وثيقة الأخوة الإنسانية الآن في مناهج الأزهر الشريف ومناهج الكنيسة الكاثوليكية ومناهج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما حدث ذلك في لبنان وعدد من الدول الأخرى.

هل تعتقد أن مشروع البيت الإبراهيمي سينتصر على الانتقادات والتشدد والجمود الفكري؟

الحقيقة أننا شاهدنا في الفترة الأخيرة محاولات يائسة لتشويه فكرة البيت الإبراهيمي، وهو أول المبادرات التي نتجت عن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، وتوجيه اتهامات له من قبيل أنه ينتهك خصوصية الأديان، أو يخلط بين العقائد، وكل هذه ادعاءات غير صحيحة، ففكرة البيت الإبراهيمي قائمة على أساس احترام الخصوصية الدينية والعقائدية، ولكن هو رسالة للعالم بأن التمسك بالتعاليم الدينية لا يتعارض أبدًا مع التعايش المشترك بين أتباع كل الأديان، بل هو سبب للسلام والمحبة بين البشر، لذلك لا شك بأن هذا المشروع الإنساني العظيم سينتصر في النهاية، لأنه جزء من فكرة الأخوة الإنسانية ونحن نرى أن العالم كله الآن أدرك أهمية الأخوة الإنسانية ويسعى لتطبيقها والاحتفاء بها.

الدبلوماسية المصرية والعربية شكلت تحالفا إنسانية حدثنا عن الدور المصري في تطبيق بنود الوثيقة تحدثت في كلمتك الأخيرة عن «مرحلة عالمية ‏جديدة«ما هي معالمها وفيما تختلف عما سبق؟

تميزت الدبلوماسية العربية في السنوات الأخيرة برؤيتها الإنسانية، وهذا ما لمسناه في التعاون المشترك بين الدول العربية في دعم القضايا الإنسانية خاصة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين، والمغرب، ومصر تمتلك إرثًا عريقًا من التعايش والسلام وإعلاء المواطنة بين مكوناتها الاجتماعية، وهذا أهلها لأن تقوم بدور ريادي في دعم مبادئ الأخوة الإنسانية مع أشقائها العرب، وتجسد هذا الدور في تبني مصر والدول العربية لمقترح اعتماد يوم دولي للأخوة الإنسانية والتقدم به للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونجاحها في استصدار القرار بإجماع دولي، ويعد هذا القرار بمثابة مرحلة عالمية جديدة تدخلها الأخوة الإنسانية، تتميز عن سابقاتها بكون الأخوة الإنسانية باتت قضية دولية مما يعني تعاون كل الدول والمؤسسات لتطبيقها؛ لتكون ‏الوثيقة بمثابة الدستور الأخلاقي الذي يمنع البشرية ‏من الانزلاق وراء نزعات الهيمنة والسيطرة والقضاء ‏على الآخر، وهذا يحتاج إلى المزيد من الجهد ‏وفق خطط مدروسة ومعدة تراعي ‏مشكلات العالم.

كما أن مصر شريكة بأزهرها الشريف، وشيخه الإمام الأكبر في إصدار هذه الوثيقة التاريخية، ومصر في السنوات الأخيرة تشهد تقدمًا ملموسًا في تعزيز التعايش والمواطنة، فقد قامت الدولة المصرية ببناء أكبر مسجد وكنيسة، ورئيس الدولة والإمام الأكبر يشاركون المسيحيين أعيادهم، وهي مشاهد تؤكد المواطنة الحقيقية.

كيف يمكن أن يلعب الأزهر دورًا أكبر في دعم الوثيقة عالميًا؟

الأزهر الشريف هو أحد رعاة الأخوة الإنسانية، وفضيلة الإمام الطيب هو الذي غرس هذه النبتة الإنسانية مع أخيه قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وهو يدعم كل مبادرات اللجنة بجهده ووقته وعلمه وفكره المستنير، والأزهر الآن عمم تدريس وثيقة الأخوة الإنسانية لأكثر من مليوني طالب يدرسون في الأزهر الشريف، والحقيقة ان هذه الأخوة والصداقة التي تجمع الإمام الأكبر بالبابا فرنسيس في حد ذاتها أكبر دعم لمشروع الأخوة الإنسانية.

رغم فيروس كورونا الذي وحد العالم إلا أن نزعات الهيمنة والسيطرة والقضاء ‏على الآخر مستمرة.. كيف ستتعامل الوثيقة مع ذلك؟

لقد أثبتت أزمة كورونا أنه لا نجاة ‏‏للإنسانية بدون أخوة حقيقية ‏تجعلها أقوى في وجه كل الأزمات والكوارث، لذا فإن كورونا هو جرس إنذار للإنسانية وليس حلًا لها بالتأكيد، وعلى العالم أن يتلقى هذا الإنذار بمزيد من الاهتمام ويستخلص منه الدروس والعبر، والحل يبدأ بإيمان كل البشر بضرورة التخلي عن نزعات الهيمنة والسيطرة والقضاء على الآخر، وأعتقد أن العالم بالفعل أدرك ذلك، يبقى لنا أن نبذل المزيد من الجهد لتحويل هذه القناعات إلى واقع وهو ما يتم من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تراعي واقع العالم ومشكلاته.

لا زلنا نرى رغم أن وباء كورونا عالمي إلا أن هناك دول تحاول أن تستحوذ على القدر الأكبر من اللقاحات.. كيف ستتعامل الوثيقة مع ذلك؟

الرعاية الصحية حق أساسي لا يجب أن يحرم منه أي إنسان بحجة أنه لا يمتلك مقابلًا ماديًا لهذا الحق، وقد أكدت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية على ضرورة ضمان هذا الحق لكل البشر، ودعت إلى تبني آلية عالمية غير ربحية تضمن التوزيع العادل للقاح على كل الدول والشعوب، وإزالة كل العوائق التي قد تحول دون وصولها إلى الفقراء أو المناطق النائية في العالم، وأن تصل إلى اللاجئين والنازحين الذين تحول أوضاعهم المأساوية دون تحمل التكاليف المادية للقاح.

واللجنة تراقب هذا الأمر باستمرار لتنبيه المجتمع الدولي إلى المناطق والدول الفقيرة التي قد يتأخر وصول اللقاح إليها.

حدثنا عن فريق ‏شباب صناع السلام ودور الشباب ومشاركتهم في تحقيق أهداف الوثيقة باعتبارهم مستقبل العالم

كما ذكرت سابقًا فنحن نؤمن بأهمية إشراك الشباب في جهود تطبيق وثيقة الأخوة الإنسانية، ونؤمن بطاقاتهم وقدراتهم الإبداعية، وحريصون على استثمار هذه الطاقات من أجل خير الإنسانية، وفكرة شباب صناع السلام، كانت نواة لحراك شبابي عالمي يستهدف كل الشباب من كل أنحاء العالم وكل الأديان والثقافات، أطلقها مجلس حكماء المسلمين مع الأزهر الشريف، وقد شارك هذا الفريق الاستثنائي بأفكار مبدعة، وهم جميعًا يعملون بجد وإخلاص منقطع النظير من ‏أجل نشر مبادئ ‏وثيقة الأخوة الإنسانية، ونرى فيهم شريكًا أساسيًا وفاعلًا في كل ‏مبادراتنا، ونعول عليهم كثيرًا في العمل لأجل ‏السلام والعدل والحق لكل البشر، وهم مجموعة واعدة من الشباب، وأنا أثق أنهم سيكونون نموذجًا ملهمًا للشباب.