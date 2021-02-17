شكرا لقرائتكم خبر عن «الشمس الصغيرة» تضرب الإسكندرية بقوة.. سقوط شجرة وإشارة مرور وتحطم سيارة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت موجة الطقس السيئ، ضرب الإسكندرية لليوم الثانى على التوالي، وتسببت العواصف الشديدة والرياح في سقوط شجرة كبيرة بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية، حيث ورد بلاغ لغرفة عمليات حي الجمرك يفيد سقوط شجرة على سيارة تاكسي بشارع الباب الأخضر بمنطقة باب الكراستة بمنطقة اللبان.

وتسبب سقوط الشجرة في تلفيات وتحطم سيارة تاكسي تصادف وقوفها على جانب الطريق، وجرى رفع الشجرة وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى.

وفي منطقة سيدى بشر، شهد شارع مسجد الفقي سقوط سقف مصنوع من الصاج من أحد العقارات بمنطقة سيدي بشر بحري شرقي، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغا يفيد سقوط سقف صاج بين عقارين بشارع مسجد الفقي أمام نفق محمد نجيب، ما يهدد حياة المارة والسكان.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى الدفع بلجنة من إدارة المتابعة، لرفع السقف المعلق بين العقارين، حفاظا على حياة المارة.

بينما تسببت سرعة الرياح في سقوط إشارة مرور بتقاطع شارعي «قناة السويس وبورسعيد» في منطقة الشاطبي بحي وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر بالسيارات.

وشهد طريق كورنيش الإسكندرية، وتحديدا بمنطقة ميامي، سقوط عمود إنارة والأسوار الخشبية لعدد من الشواطئ، بسبب شدة الرياح والعواصف، فيما سقطت لوحة إعلانية كبيرة بطريق الكورنيش في منطقة ميامى وتم رفعها بمعرفة عمال الصرف الصحى الذين تصادف تواجدهم بذات المنطقة.

وتتعرض الإسكندرية، منذ صباح أمس، لأسوأ موجة من الطقس السيئ هذا العام، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

وبلغت سرعة الرياح 50 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، فيما تراوح ارتفاع أمواج البحر المتوسط بين 4.5 إلى 5 أمتار.

"الشمس الصغيرة" تضرب بقوة.. سقوط شجرة وإشارة مرور وتحطم سيارة بالإسكندرية- صور

"الشمس الصغيرة" تضرب بقوة.. سقوط شجرة وإشارة مرور وتحطم سيارة بالإسكندرية- صور

"الشمس الصغيرة" تضرب بقوة.. سقوط شجرة وإشارة مرور وتحطم سيارة بالإسكندرية- صور

"الشمس الصغيرة" تضرب بقوة.. سقوط شجرة وإشارة مرور وتحطم سيارة بالإسكندرية- صور

"الشمس الصغيرة" تضرب بقوة.. سقوط شجرة وإشارة مرور وتحطم سيارة بالإسكندرية- صور

"الشمس الصغيرة" تضرب بقوة.. سقوط شجرة وإشارة مرور وتحطم سيارة بالإسكندرية- صور

"الشمس الصغيرة" تضرب بقوة.. سقوط شجرة وإشارة مرور وتحطم سيارة بالإسكندرية- صور

"الشمس الصغيرة" تضرب بقوة.. سقوط شجرة وإشارة مرور وتحطم سيارة بالإسكندرية- صور

"الشمس الصغيرة" تضرب بقوة.. سقوط شجرة وإشارة مرور وتحطم سيارة بالإسكندرية- صور

"الشمس الصغيرة" تضرب بقوة.. سقوط شجرة وإشارة مرور وتحطم سيارة بالإسكندرية- صور

"الشمس الصغيرة" تضرب بقوة.. سقوط شجرة وإشارة مرور وتحطم سيارة بالإسكندرية- صور