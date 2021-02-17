شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية» يبدأ تصفيات اختيار أفضل المشروعات الطلابية في معرض Isef 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الأربعاء، يرافقه هاني عنتر، وكيل المديرية، وقائع التصفيات النهائية لاختيار أفضل المشروعات الطلابية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة Isef 2021، والتي تجري فعالياتها بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية بنظام أون لاين للمرة الأولى للظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

وأضاف «سويد» أن تصفيات هذا العام تقام بدون حضور للطلاب المشتركين بالمشروعات لمقر المعرض، بينما يطالب الطلاب تقييم مشروعاتهم عبر شبكة الفيديو كونفرانس الافتراضية حفاظًا عليهم في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد لتصعيد عدد 15 مشروعًا من بين 42 مشروعًا لتمثيل المنوفية على مستوى الجمهورية ثم على المستوى الدولى في المعرض الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية.