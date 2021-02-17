شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القرنة» يبحث مع منسقى «القومى للأمومة والطفولة» التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل، اليوم الأربعاء، العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، كلا من الدكتور محمود سليمان، والدكتور محمد عمر، منسقى المجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك بحضور كل من نجوى إبراهيم، مدير وحدة حماية الطفل بالأقصر، وإيمان على، مدير حماية الطفل بالمركز، وبعض من ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمركز، وذلك للتنسيق الكامل والتعاون المشترك.
وتم عقد اجتماع للتعريف بدور الجمعيات الأهلية داخل اللجنة، والتنسيق مع وحدة حماية الطفل بالمركز والخروج بالتوصيات، ومنها مشاركة المجتمع المدني في مجال الطفولة والأمومة وحماية الطفل في حالات تعرض الطفل للخطر.
وشملت التوصيات الاستعانة بالجمعيات الأهلية عند وجود بلاغات في مواعيد العمل غير الرسمية تتم مخاطبتهم بها، وتعريف دور الجمعيات داخل لجنة الحماية في عمليات رصد وبحث حالة الأطفال المعرضين للخطر، ومتابعة عمل وحدات الحماية وعقد اجتماعات دورية لمتابعة العمل وتسجيل النتائج.
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