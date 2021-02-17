شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القرنة» يبحث مع منسقى «القومى للأمومة والطفولة» التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل، اليوم الأربعاء، العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، كلا من الدكتور محمود سليمان، والدكتور محمد عمر، منسقى المجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك بحضور كل من نجوى إبراهيم، مدير وحدة حماية الطفل بالأقصر، وإيمان على، مدير حماية الطفل بالمركز، وبعض من ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمركز، وذلك للتنسيق الكامل والتعاون المشترك.

وتم عقد اجتماع للتعريف بدور الجمعيات الأهلية داخل اللجنة، والتنسيق مع وحدة حماية الطفل بالمركز والخروج بالتوصيات، ومنها مشاركة المجتمع المدني في مجال الطفولة والأمومة وحماية الطفل في حالات تعرض الطفل للخطر.

وشملت التوصيات الاستعانة بالجمعيات الأهلية عند وجود بلاغات في مواعيد العمل غير الرسمية تتم مخاطبتهم بها، وتعريف دور الجمعيات داخل لجنة الحماية في عمليات رصد وبحث حالة الأطفال المعرضين للخطر، ومتابعة عمل وحدات الحماية وعقد اجتماعات دورية لمتابعة العمل وتسجيل النتائج.