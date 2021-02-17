تحول لـ«بحيرة».. الأمطار تغرق نادي التجاريين في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي هطلت على الإسكندرية طوال اليوم في غرق ساحة مقر نادي التجاريين الكائن بمنطقة جليم شرق الاسكندرية، الأربعاء.

وتجمعت المياه الناتجة عن الأمطار الشديدة بساحة النادي لتصل إلى عمق نصف متر على الأقل، حيث تحولت إلى بحيرة كبيرة من الماء. وتشهد الإسكندرية موجة صقيع وبرد شديد، يعانى منها الأهالي ما أثر على حركة السير في معظم الأنحاء على الأخص غرب الإسكندرية، نظرا لتماسها مع الطريق الصحراوى والمناطق الفضاء ما يجعل سرعة الرياح أشد.

وهطلت أمطار بغزارة، في الساعات الأولى من الصباح، على مناطق غرب الإسكندرية، خاصة العامرية فضلاً عن مدخل الإسكندرية من الطريق الصحراوى. ورفعت المحافظة درجة الاستعداد الطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة بداية من أمس الثلاثاء وتستمر لمدة يومين، والتي تشير إلى سقوط أمطار متوسطة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أن فصل الشتاء هو موسم الانخفاضات العرضية التي تتولد في منطقة الغربيات السائدة وتعم البحر المتوسط من نوفمبر إلى أوائل الربيع، ومن أهم تلك الانخفاضات الجوية التي تؤثر على مصر ما يسمى بـ«انخفاضات قبرص الجوية».

تحول لـ"بحيرة" .. الأمطار تغرق نادى التجاريين فى الاسكندرية (صور)

تحول لـ"بحيرة" .. الأمطار تغرق نادى التجاريين فى الاسكندرية (صور)

تحول لـ"بحيرة" .. الأمطار تغرق نادى التجاريين فى الاسكندرية (صور)

تحول لـ"بحيرة" .. الأمطار تغرق نادى التجاريين فى الاسكندرية (صور)

تحول لـ"بحيرة" .. الأمطار تغرق نادى التجاريين فى الاسكندرية (صور)

تحول لـ"بحيرة" .. الأمطار تغرق نادى التجاريين فى الاسكندرية (صور)

تحول لـ"بحيرة" .. الأمطار تغرق نادى التجاريين فى الاسكندرية (صور)