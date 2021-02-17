شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس بالأقصر: تزايد سرعة الرياح وانخفاض كبير في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت سماء مدينة الأقصر استمرار وجود السحب المتوسطة، مع تزايد سرعة الرياح وانخفاض كبير في درجات الحرارة، مع سطوع الشمس بشكل كامل.

ورفعت أجهزة المحافظة الطوارئ نتيجة حالة الطقس غير المستقرة بكل مراكز المحافظة.

ميدان ابو الحجاج الاقصرى

ميدان ابو الحجاج الاقصرى

وحذرت إدارة المرور السائقين بتوخي الحذر وتجنب السرعة اثناء القيادة علي الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظرا لنشاط وسرعة الرياح المحمله بالأتربة.

ميدان ابو الحجاج الاقصرى

وأكد محسن الشامى، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، أن المحافظة مستمرة فى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى طوارئ أو تغييرات فى حالة الطقس، موضحاً أن هناك تنسيقا كاملا بين غرفة عمليات المحافظة، وكافة الجهات المعنية بالمراكز والمدن والمديريات المختلفة وكذلك الهلال الأحمر.

ميدان ابو الحجاج الاقصرى