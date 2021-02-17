شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد في «الشباب والرياضة» لمواجهة الطقس السيئ بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تقريرا عن جهود مديرية الشباب والرياضة، لمواحهة الطقس السيء، ورفع درجة الاستعدادات بالمنشأت الشبابية والرياضية بمراكز وقرى المحافظه، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسبل مواجهةً الأحوال الجوية السيئة التي تضرب البلاد، والمتابعة على مدار اليوم، مع مراكز الشباب والرياضة للتعرف على أحوال مراكز الشباب والأندية وسرعة التدخل لحل أي مشكلة قد تطرأ.

وأكد «محروس» على تفعيل غرفة العمليات المركزية لمواجهة أخطار موجة الطقس السييء وسقوط الأمطار الغزيرة وأي ظروف أو مخاطر متوقعة، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشددا على فصل التيار الكهربائي عن الأعمدة الكهربائية في كافة الملاعب والمباني الإدارية، وكذا المنشآت الرياضية، نظرا لسوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة حيال ذلك لحماية الأفراد من أي أخطار، وتجنب أية أضرار مادية بتأثر الملاعب بسب غزارة الأمطار .

وطالب «محروس»، تفعيل غرفة إدارة الأزمة بمراكز الشباب ومقار الإدارت الفرعية والقائمين على التواصل مع غرفة إدارة الأزمة المركزية على مدار الساعة، والتأكد من جاهزية كافة المنشآت الرياضية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي أخطار محتملة بسبب سوء الأحوال الجوية .