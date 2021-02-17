شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في القليوبية: ارتفاع سرعة الرياح والحرارة 10 درجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زادت حدة وسرعة الرياح في أنحاء محافظة القليوبية، بعد عصر اليوم الثاني لموجة الطقس السيئ.

وصاحب الرياح، سقوط أمطار متقطعة خفيفة إلى متوسطة في مختلف المناطق بالمحافظة، مع بقاء درجة حرارة الجو عند ١٠ درجات، وسحب كثيفة تنبئ باحتمال سقوط أمطار.

كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من بلوغ ذروة الطقس السيئ، اليوم الأربعاء، في عدد من المحافظات من بينها القليوبية.

وقال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية.

وعن طقس الأربعاء، تتوقّع الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.