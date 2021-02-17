شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة العامة بدسوق يأمر بإيداع طفلة دار الرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار يحيى السقعان، رئيس النيابة العامة بدسوق، إيداع طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، دار الرعاية الشاملة بقرية البكاتوش، بمدينة قلين، وتوفير الدعم العلاجي والنفسي المناسب لها، لحين تحسن أحوال أسرتها، وذلك بناء على توصية محمد النجار، إخصائي خط نجدة الطفل، التابع لجمعية سيدات أعمال المستقبل بمدينة فوه.

كان رئيس نيابة دسوق تلقى بلاغًا من عمرو العباسي، مشرف خط نجدة الطفل بجمعية سيدات أعمال المستقبل بمدينة فوه، برصد حالة بحث اجتماعي للطفلة «هـ. ف»، 11 عامًا، وتقيم بإحدى قرى مركز دسوق، ضحية التفكك الأسري، وتضمن البلاغ التوصية بالتدخل لإنقاذ الطفلة من التشرد في الشوارع، والتجول في المدن والمحافظات.

وجاء بالبلاغ رقم 357 لسنة 2021 إداري قسم شرطة بندر دسوق، أنه جرى رصد تداول منشور على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعثور سيدة على طفلة مشردة، في الميدان الإبراهيمي بمدينة دسوق، وبالفحص تبين أن الطفلة تقيم في محافظة الإسماعيلية.

وكشف التقرير الخاص بحالة الطفلة أنها ضحية للتفكك الأسري، والتي بدأت بانفصال والديها، والأم متزوجة من آخر، وبناء على ذلك أصبحت الطفلة كثيرة الهروب، والتجول بين المحافظات، وباستدعاء ابن خالها رفض تسلمها، لعدم تحمله مسؤوليتها كونها كثيرة الهروب.