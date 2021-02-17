شكرا لقرائتكم خبر عن ٢٤ فبراير الفتوى والتشريع تنظر طلب «الصحفيين»و «الأعلي للإعلام» حول «انتخابات النقابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل نقيب الصحفيين خطاب إلى رئيس مجلس الدولة لطلب الرأي القانوني، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المفترض اجرائها يوم ٥ مارس المقبل، من عدمه، كما قدم رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون، حول هل يجوز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين أم لا، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا .

وتضمنا الطلبين الاستطلاع القانوني حول إمكانية تأجيل الانتخابات من عدمه، استناداً إلى الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرًا لضيق مقر وقاية الصحفيين في حين أن عدد الصحفيين حوالي ٧ الاف عضو، ولا يسع المكان هذه الإعداد .

وأرسل الطلبين إلى رئيس مجلس الدولة بصفته الأول من نقيب الصحفيين بتاريخ ١٦ يناير الماضي، والثاني بتاريخ ١٧ يناير الماضي، وتم إحالة الطلبين من رئيس مجلس الدولة وضمهما لاحتوائهما نفس المضمون، إلى الجمعية العمومة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ومن المفترض أن تنظر الجمعية الطلبين يوم ٢٤ فبراير المقبل، تمهيدًا لصدور رأي قانونى يتم الاستناد اليه في تأجيل الانتخابات أم إتمامها في موعدها المحدد .