شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سلع غذائية ومنشطات جنسية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة تموين العجمي في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة تموينية مفاجئة أسفرت عن ضبط عدة مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن الحملة تأتى في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمطاعم والتحقيق الفورى لشكاوى المواطنين، وتحت إشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية سليمان الطيب.

وأوضح «سعد الله»، أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر حيازة وعرض للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وسلع أخرى مجهولة المصدر بأحد محلات تجارية بالكيلو 42 الساحل الشمالي، وتم ضبط والتحفظ على 22 علبة أم على منتهية الصلاحية، و83 زجاجة بيبسي ليمون واحد لتر منتهية الصلاحية، و16 باكو بسكويت بيتي فايف منتهية الصلاحية، و9 زجاجة عصير عبور لاند تفاح ١لتر منتهية الصلاحية، و4 عبوة شاي الغزالتين 250 جم منتهية الصلاحية، و270 علبة سجائر مجهولة المصدر أنواع مختلفة، و200 باكو منشط جنسي مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضر حيازة مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات واستخدام اسم وعلامة تجارية لأحد المطاعم بمدينة برج العرب، بناءاً على شكوى واردة لمباحث التموين وتم ضبط والتحفظ على 15 طبق كبدة مستوردة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات بإجمالى 15 كجم تقريبا، و3 جركن زيت طعام مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات بإجمالى 45 كجم تقريبا، و4 طبق سجق مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات بإجمالى 3 كجم تقريبا. تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على النيابة.