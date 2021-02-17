شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط إشارة تقاطع قناة السويس و«صاج عمارة» في الإسكندرية لشدة «الرياح» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب الطقس السيئ وشدة الرياح المصاحبة للمنخفض القبرصي الذي تواجهه الإسكندرية منذ أمس، في سقوط إشارة تقاطع شارع قناة السويس وبورسعيد، أمام مستشفى الشاطبى للنساء والولادة، دون إصابات.

كما تسبب الطقس السيئ في وقوع «صاج» سقف كامل لاحدى العمارات، أمام فتحة دربالة بحرى السكة الحديد بمنطقة فيكتوريا، التابعة لحى المنتزة ثان دون إصابات.

تم إخطار المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه اول، لاتخاذ اللازم ورف الصاج لما يمثله من خطورة على المارة.

وتشهد الاسكندرية موجة صقيع وبرد شديد، يعانى منها الاهالى ما أثر على حركة السير في معظم الأنحاء على الأخص غرب الاسكندرية، نظرا لتماسها مع الطريق الصحراوى والمناطق الفضاء ما يجعل سرعة الرياح أشد.

وهطلت أمطار بغزارة في الساعات الأولى من الصباح على مناطق غرب الاسكندرية، خاصة العامرية فضلاً عن مدخل الاسكندرية من الطريق الصحراوى.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد الطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة بداية من أمس الثلاثاء وتستمر لمدة يومين، والتي تشير إلى سقوط امطار متوسطة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت إن فصل الشتاء هو موسم الانخفاضات العرضية التي تتولد في منطقة الغربيات السائدة وتعم البحر المتوسط من نوفمبر إلى أوائل الربيع، ومن أهم تلك الانخفاضات الجوية التي تؤثر على مصر ما يسمى بـ«انخفاضات قبرص الجوية».

الطقس السيئ يتسبب فى انهيار سقف صاج فى الاسكندرية

الطقس السيئ يتسبب فى انهيار سقف صاج فى الاسكندرية

الطقس السيئ يتسبب فى انهيار سقف صاج فى الاسكندرية

الطقس السيئ يتسبب فى انهيار سقف صاج فى الاسكندرية

الطقس السيئ يتسبب فى انهيار سقف صاج فى الاسكندرية

الطقس السيئ يتسبب فى انهيار سقف صاج فى الاسكندرية