شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة..تجدد تساقط الثلوج على الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ساد الإسكندرية طقس شديد البرودة مصحوب بالرياح والعواصف عصر اليوم الأربعاء، فيما تجدد سقوط الثلوج على عدة مناطق متفرقة، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة الساحلية، لليوم الثاني.

وتتعرض الإسكندرية، منذ صباح أمس، لأسوأ موجة من الطقس السيئ هذا العام، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

كانت مناطق العجمي وأبويوسف و6 أكتوبر غربي الإسكندرية شهدت، مساء أمس، تساقط ثلوج، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة الساحلية.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وفى سياق متصل، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن سرعة الرياح وصلت إلى 50 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن ارتفاع أمواج البحر المتوسط تتراوح بين 4.5 إلى 5 أمتار، ما أدى إلى استمرار غلق البوغاز لليوم الثاني على التوالي.

صقيع وعواصف.. تجدد تساقط الثلوج على الإسكندرية- صور

صقيع وعواصف.. تجدد تساقط الثلوج على الإسكندرية- صور

صقيع وعواصف.. تجدد تساقط الثلوج على الإسكندرية- صور

صقيع وعواصف.. تجدد تساقط الثلوج على الإسكندرية- صور

صقيع وعواصف.. تجدد تساقط الثلوج على الإسكندرية- صور