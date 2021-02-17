شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات غير مرخصة في العقارات السكنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، إن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات لمخازن أو مصانع أو ورش غير مرخصة في العقارات السكنية، بالمحافظات.

وأعلن الوزير، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات حرصاً على حياة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وقاطني العقارات.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الجهات المعنية بمحافظة القاهرة، بدأت تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، شن حملات على المخازن والورش والمصانع غير المرخصة بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب بجسر السويس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بالتصدي بكل حزم للورش والمخازن غير المرخصة خاصة التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال بكافة المحافظات.

وأكد «شعراوي»، أنه تم التنسيق مع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية وحي السلام أول، وسيتم تنظيم حملات على مدار عدة أيام لغلق المخازن والورش والمصانع الغير مرخصة بتلك المنطقة والتي تهدد سلامة وأمن المواطنين وتعوق حركة السكان بتلك المنطقة، مضيفًا أن المحافظة بدأت منذ أمس الثلاثاء حملاتها، والتي أسفرت عن غلق وتشميع 4 مخازن للأقمشة، كما تم رفع عدادات الكهرباء عن عدد آخر من المخازن.

وأشار «شعراوي»، إلى أنه تم رفع كميات كبيرة من الأقمشة، كان أصحاب المخازن والورش يشغلون بها الجوانب الفارغة بين العقارات، وهو ما كان يعرقل حركة المواطنين، لافتا إلى أنه تم أيضاً تشميع عدد من الشقق السكنية التي تم تحويلها إلى ورش ومخازن بالمخالفة، لافتاً إلى إستمرار الحملات لعدة أيام في تلك المنطقة.

ونوه الوزير، إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة سيقوم بالمتابعة مع الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة لضمان عودة المخالفات مرة أخرى ومراجعة التراخيص الصادرة للمخازن والورش والمصانع الموجودة أسفل عقارات تلك المنطقة المشار إليها وكذا الشقق السكنية التي تم تحويلها إلى ورش ومخازن بتلك العقارات.

تجدر الاشارة إلى أن الإعلامي أسامة كمال في برنامج 90 دقيقة بقناة المحور، قد أذاع تقريرا في حلقة مساء الإثنين بعنوان «قنبلة موقوتة في جسر السويس تهدد بكارثة»، ما دفع أجهزة الوزارة والمحافظة إلى اتخاذ هذه الإجراءات السريعة.

حملات على الأنشطة المخالفة بتقسيم عمر بن الخطا بجسر السويسوغلق وتشميع ٤ مخازن أقمشة ورفع عدادات ورش أخرى

حملات على الأنشطة المخالفة بتقسيم عمر بن الخطا بجسر السويسوغلق وتشميع ٤ مخازن أقمشة ورفع عدادات ورش أخرى

حملات على الأنشطة المخالفة بتقسيم عمر بن الخطا بجسر السويسوغلق وتشميع ٤ مخازن أقمشة ورفع عدادات ورش أخرى

حملات على الأنشطة المخالفة بتقسيم عمر بن الخطا بجسر السويسوغلق وتشميع ٤ مخازن أقمشة ورفع عدادات ورش أخرى

حملات على الأنشطة المخالفة بتقسيم عمر بن الخطا بجسر السويسوغلق وتشميع ٤ مخازن أقمشة ورفع عدادات ورش أخرى

حملات على الأنشطة المخالفة بتقسيم عمر بن الخطا بجسر السويسوغلق وتشميع ٤ مخازن أقمشة ورفع عدادات ورش أخرى

حملات على الأنشطة المخالفة بتقسيم عمر بن الخطا بجسر السويسوغلق وتشميع ٤ مخازن أقمشة ورفع عدادات ورش أخرى