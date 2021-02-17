شكرا لقرائتكم خبر عن موجة صقيع شديدة تحاصر المواطنين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض الطقس السيئ والبرودة القارصة والأمطار، منح «هدنة» لمواطني الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في اليوم الثانى للموجة الجوية السيئة المتزامنة مع المنخفض القبرصى الذي تتأثر به البلاد، منذ أمس وتستمر حتى غداً الخميس، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد المصرية.

وتشهد الإسكندرية موجة صقيع وبردا شديدا يعانى منها الأهالى، ما أثر على حركة السير في معظم الأنحاء على الأخص غرب الإسكندرية، نظرا لتماسها مع الطريق الصحراوى والمناطق الفضاء ما يجعل سرعة الرياح أشد.

وتشهد اليوم هيئة ميناء الإسكندرية ثانى أيام نوة الشمس الصغيرة، وما يصاحبها من تغيرات جوية، حيث وصل الضغط الجوى إلى 1012 بارومترا، كما وصل ارتفاع الموج من 4.5 إلى 5 أمتار، اتجاه الرياح n.w، ووصلت سرعة الرياح إلى 50 عقدة.

وتساقطت الأمطار بغزارة في الساعات الأولى من الصباح على مناطق غرب الإسكندرية، خاصة العامرية فضلاً عن مدخل الإسكندرية من الطريق الصحراوى.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة بداية من أمس الثلاثاء وتستمر لمدة يومين، والتي تشير إلى سقوط أمطار متوسطة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أن فصل الشتاء هو موسم الانخفاضات العرضية التي تتولد في منطقة الغربيات السائدة وتعم البحر المتوسط من نوفمبر إلى أوائل الربيع، ومن أهم تلك الانخفاضات الجوية التي تؤثر على مصر ما يسمى «انخفاضات قبرص الجوية».

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن هناك ميلا أكيدا لبقائها متمركزة عدة أيام بجوار جزيرة قبرص، حيث تظهر خرائط التنبؤات سلسلة من الجبهات الباردة، التي تسافر في اتجاه الشرق نحو العراق ومنها ما يسير جنوبًا ليغذي السودان بالهواء القطبي البارد ويدخل عليها عواصف ترابية.

وأوضحت: «تأتي انخفاضات قبرص من غرب البحر المتوسط فتمر على شمال مصر حتى تصل الجزيرة العربية»، مؤكدة أنه عند مرورها على مصر تسبب ازديادًا في سرعة الرياح وهبوب عواصف رملية، وقد يعقب ذلك رخة من المطر عند دخول جبهتها الباردة، وبعد وصولها إلى جزيرة قبرص تمكث يومًا أو أكثر قليلًا وسرعان ما تزداد قوة عندما تتغذى بتيارات قطبية مستمرة من البلقان تعززها تيارات ساخنة من العراق تسير محاذية للهضاب.