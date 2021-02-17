شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر ستظل منخرطة بقوة في الشأن الليبى لمصلحة الليبيين أنفسهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الخارجية سامح شكرى انه تم ايفاد وفد من أجهزة الدولة المختلفة ووزارة الخارجية والأجهزة الأمنية إلى ليبيا لاستكشاف مدى امكانية استئناف التواجد المصرى في العاصمة الليبية طرابلس وايضا التواجد القنصلى في بنغازى.. مشيرا إلى وجود تشاور تم على مستوى وزارة الخارجية الليبية وايضا مشاورات سياسية مع القيادات الليبية الجديدة خلال زيارة الوفد المصرى لتناول مجمل الأوضاع الأمنية حاليا في طرابلس وبنغازى.

وقال شكرى خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذي عقده اليوم الاربعاء مع نظيره الباكستانى شاه محمود قريشى، إن التطورات الدولية التي نشهدها بخصوص الأزمة الليبية وانتخاب سلطة تنفيذية تعمل على عقد الانتخابات في ديسمبر القادم بالإضافة إلى الجهود المتوالية التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية لرعاية العملية السلمية ووقف اطلاق النار والتوصل إلى تفاهم بين القيادات العسكرية وفى اطار المشاورات ايضا الخاصة بالتعديلات الدستورية والتفاعل مع الاطراف الدولية المهتمة بالشان الليبى، دعت إلى أن توسع مصر من اتصالاتها مع الاشقاء في ليبيا لاستمرار رعاية المسار السلمى والتعاون مع المبعوث الاممى لانجاح الخطوات لاستعادة الإستقرار والانتهاء من الازمة واستمرار عدم لجوء أي من الاطراف أي من الاطراف لاى عمل عسكرى.

وأوضح أن مصر ترتبط بعلاقات خاصة مع الشعب الليبى ولا تدخر جهدا لتحقيق مصالحهم، وقال «أن مصر سوف تظل منخرطة بقوة في الشان الليبى لمصلحة الليبيين انفسهم، فمصر ليس لديها مصلحة في ليبيا

ورحب شكري بنظيره الباكستانى الذي أكد أنه شرف اليوم باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له حيث تم التعبير عن الرغبة السياسية القوية لاستعادة العلاقات والتى تأثرت خلال المرحلة الماضية لظروف كثيرة مما أدى إلى قدر من انقطاع وتيرة العلاقات ولكن هذا الأمر لم يؤثر على العلاقات بين الشعبين

وأشار إلى أن اللقاءين اللذين جمعا بين الرئيس السيسي ورئيس الحكومة الباكستانية وانعقاد جولة المشاورات السياسية بين البلدين جميعها خطوات على طريق استئناف وتيرة العلاقات بين البلدين.. مذكرا بأن العلاقات بين البلدين تعود إلى استقلال باكستان في عام 1948

ولفت إلى الارتباط بين الشعبين المصرى والباكستانى وأيضا التاريخ من الدعم والمؤازرة المتبادل بين البلدين فدائما ما تتخذ باكستان مواقف داعمة لمصر والعكس بالعكس